Новости

В Твери в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

ДТП произошло 10 мая около 18:00 на проспекте Чайковского, в районе дома № 10.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 35-летний водитель автомобиля Ford Focus не учел интенсивность движения потока и, не выбрав безопасную скорость, врезался в автомобиль Honda CRV под управлением 39-летней женщины-водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал четырехлетний мальчик, пассажир автомобиля Honda, который на момент происшествия находился в специальном детском удерживающем устройстве. Бригадой СМП ребенок был доставлен в приемное отделение Детской областной клинической больницы.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8