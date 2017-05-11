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В Твери в ДТП пострадал четырехлетний ребенок
ДТП произошло 10 мая около 18:00 на проспекте Чайковского, в районе дома № 10.
Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 35-летний водитель автомобиля Ford Focus не учел интенсивность движения потока и, не выбрав безопасную скорость, врезался в автомобиль Honda CRV под управлением 39-летней женщины-водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал четырехлетний мальчик, пассажир автомобиля Honda, который на момент происшествия находился в специальном детском удерживающем устройстве. Бригадой СМП ребенок был доставлен в приемное отделение Детской областной клинической больницы.
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