В Твери впервые пройдут соревнования по дронам

21 мая все, кто увлекается техникой и технологиями, приглашаются на соревнования "Game of Drones". Первое командное соревнование по дронам состоится в кафе "Причал". - Если вы интересуетесь современными технологиями, любите общаться и хотите весело провести weekend, то эта игра для вас!, - приглашают организаторы события. Соревнование будет организовано между несколькими командами. Каждая команда состоит из [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-vpervye-projjdut-sorevnovaniya-po-dronam

21 мая все, кто увлекается техникой и технологиями, приглашаются на соревнования "Game of Drones".

Первое командное соревнование по дронам состоится в кафе "Причал". - Если вы интересуетесь современными технологиями, любите общаться и хотите весело провести weekend, то эта игра для вас!, - приглашают организаторы события.

Соревнование будет организовано между несколькими командами. Каждая команда состоит из 6-ти человек. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться. Можно зарегистрировать целую команду. А единоличные участники будут делиться на команды случайным образом. Болельщиков и зрителей регистрировать не нужно. Участие как для игроков, так и для зрителей бесплатное.

Соревнования пройдут в три этапа:

1. Создание инструкции по сборке дрона.

Инструкция предполагает создание чертежа на бумаге. Каждая инструкция будет оцениваться путем голосования.

2. Сборка дрона.

Из предоставленных материалов каждая команда должна создать свой дрон. Оценивать сборку предстоит инженерам, которые проконтролируют весь процесс. У каждой команды будет свой инженер-модератор.

3. Полет.

На третьем этапе предстоит научиться управлять собранным дроном. Завершающей стадией будет прохождение каждой командой полосы препятствий.

- Готов собрать настоящий дрон и пройти полосу препятствий? Даже если вы не обладаете инженерными скиллами, но хотите попробовать себя в этом деле - смело регистрируйтесь!, - с радостью отмеччают организаторы. К каждой команде будет прикреплен инженер-модератор, который поможет вам в технических вопросах сборки дрона.

Начало соревнований в 13:00. Кафе "Причал" находится на улице Брагина, 1.

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