В Твери введен режим «Повышенной готовности»

Глава администрации города Алексей Огоньков подписал соответствующее постановление. В Твери подписано постановление №3-чс «О переводе сил и средств Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенной готовности» с 11:00 6 мая. Это означает, что в период майских праздников, когда горожане в черте города традиционно будут выезжать [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-vveden-rezhim-povyshennojj-gotovnosti-2

Глава администрации города Алексей Огоньков подписал соответствующее постановление.

В Твери подписано постановление №3-чс «О переводе сил и средств Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенной готовности» с 11:00 6 мая. Это означает, что в период майских праздников, когда горожане в черте города традиционно будут выезжать на природы, шашлыки и тп, контроль за противопожарной обстановкой в Твери будет усилен.

Напомним, что с 30 апреля до 20 мая в Тверской области действует особый противопожарный режим. Затем в зависимости от погодных условий будет принято решение о его продлении или отмене. Губернатор Игорь Руденя поручил главам муниципалитетов усилить контроль за садоводческими товариществами и популярными местами отдыха. В регионе ведется опашка и создание минерализованных полос в лесах, обводнение торфяников.

Если Вы стали очевидцем горения сухой растительности, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте незамедлительно звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101) или на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области по номеру (4822)39-99-99.

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