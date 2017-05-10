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В Твери выступит самая эпатажная поэтесса Рунета
11 мая поэтесса Сола Монова представит поэтический концерт под живой музыкальный аккомпанемент.
Сола Монова - одна из самых читаемых поэтесс Рунета - почти 500 тысяч подписчиков в соцсетях, а её саркастические стихи расходятся многотысячными репостами.
- Я пишу о любви в эпоху потребления, а любовь всегда прекрасна, поэтому мои стихи жизнеутверждающие. Интернет - то идеальное пространство, где я нашла множество единомышленников. Говорят, что мой стихи спасают в трудных ситуациях, мне это очень важно, ведь мои виртуальные друзья дают мне жизненную энергию, поддерживают, помогают верить в себя и улыбаться, - говорит Сола Монова.
На концерте Сола исполнит свои самые популярные стихи под живой аккомпанемент. Также состоится автограф-сессия и общение с поэтессой.
Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до 3000 рублей. Поэтический концерт состоится в гранд-отеле «Звезда».
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