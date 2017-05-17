В Твери за 18 рублей можно будет проехать на трех видах транспорта

В трамваях, троллейбусах и автобусах вводится новая система оплаты проезда. С внедрением валидаторов в общественном транспорте в Твери появляются новые варианты электронных проездных билетов. Так, в обиходе появятся проездные билеты на сутки и на неделю, а главное - электронный проездной билет «Пересадка», стоимость проезда в транспорте с которым будет ниже. Согласно постановлению городской администрации от [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-za-18-rublejj-mozhno-budet-proekhat-na-trekh-vidakh-transporta

В трамваях, троллейбусах и автобусах вводится новая система оплаты проезда.

С внедрением валидаторов в общественном транспорте в Твери появляются новые варианты электронных проездных билетов. Так, в обиходе появятся проездные билеты на сутки и на неделю, а главное - электронный проездной билет «Пересадка», стоимость проезда в транспорте с которым будет ниже.

Согласно постановлению городской администрации от 16 мая, цена одной поездки в муниципальном транспорте по карте «Пересадка» будет составлять всего 18 рублей, как прежде, до подорожания. Особенность этой карты в том, что при пересадке в течение 45 минут проезд будет оплачиваться только один раз. Вторая поездка в отведенное время станет бесплатной как в трамвае, так в автобусе и троллейбусе.

Определена и стоимость суточного проездного на три вида транспорта. Она составит 50 рублей. За «недельный» проездной билет пассажир заплатит уже 300 рублей. В течение этого времени пассажир, отдав предварительно указанную сумму, сможет кататься на трамваях, троллейбусах и автобусах, сколько пожелает.

В остальном стоимость проездных не меняется. Месячный проездной на один вид транспорта обойдется пассажиру в 750 рублей, на два вида транспорта - 950 рублей, на три - 1150 рублей. Проездной билет для школьников и студентов. Он будет рассчитан на учащихся общеобразовательных учреждений Твери без лимита поездок на 1 календарный месяц, исключая июнь, июль и август. Такая электронная карта на один вид транспорта будет стоить 570 рублей, на два вида транспорта - 950 рублей, на три - 1140 рублей. Для льготных категорий учащихся стоимость проездного снизится в два раза.

Срок годности электронных проездных билетов будет ограничен - 60 дней с момента последнего пополнения.

Напомним, валидаторы с начала мая уже работают в тестовом режиме на автобусах и троллейбусах. Планируется, что полноценно на новую систему оплаты в МУП «ПАТП-1» перейдут уже к лету. Развитие безналичной системы оплаты подарит пассажирами возможность бесплатной пересадки с маршрута на маршрут на муниципальном транспорте по принципу пополняемой электронной карты-тройки, действующей сегодня в Москве.

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