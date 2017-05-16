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В Тверской области бешеная лиса набросилась на мужчину, а енот - на женщину
Случаи заболевания бешенством выявлены у животных в Калининском и Сандовском районах.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области, в деревне Квашонки Сандовского района зараженная бешенством лиса покусала местного жителя. Еще один случай бешенства у лисы был выявлен недалеко от Твери, в СНТ «Инга» Эмаусского сельского поселения.
Кроме того, в деревне Старое Мелково Конаковского района бешеный енот укусил женщину.
- Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса, - предупреждают в Россельхознадзоре.
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