В Тверской области бешеная лиса набросилась на мужчину, а енот - на женщину

Случаи заболевания бешенством выявлены у животных в Калининском и Сандовском районах. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области, в деревне Квашонки Сандовского района зараженная бешенством лиса покусала местного жителя. Еще один случай бешенства у лисы был выявлен недалеко от Твери, в СНТ «Инга» Эмаусского сельского поселения. Кроме того, в деревне Старое Мелково Конаковского района бешеный [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-beshenaya-lisa-nabrosilas-na-muzhchinu-a-enot-na-zhenshhinu

Случаи заболевания бешенством выявлены у животных в Калининском и Сандовском районах.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области, в деревне Квашонки Сандовского района зараженная бешенством лиса покусала местного жителя. Еще один случай бешенства у лисы был выявлен недалеко от Твери, в СНТ «Инга» Эмаусского сельского поселения.

Кроме того, в деревне Старое Мелково Конаковского района бешеный енот укусил женщину.

- Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса, - предупреждают в Россельхознадзоре.

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