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В Тверской области будут судить мужчину, отправлявшего ребенку непристойные фото

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Бежецкого района. Мужчина обвиняется в развращении ребенка.

Следствием установлено, что в январе 2017 года обвиняемый отправил через интернет сообщения и фотографии сексуального характера ребенку, не достигшему 16-летнего возраста.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Тверской области.

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