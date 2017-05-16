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В Тверской области будут судить мужчину, отправлявшего ребенку непристойные фото
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Бежецкого района. Мужчина обвиняется в развращении ребенка.
Следствием установлено, что в январе 2017 года обвиняемый отправил через интернет сообщения и фотографии сексуального характера ребенку, не достигшему 16-летнего возраста.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Тверской области.
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