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В Тверской области чиновников обязали привести в порядок старинную набережную в Вышнем Волочке
Суд обязал администрацию города устранить повреждения дорожного покрытия.
Вышневолоцкий городской суд обязал чиновников организовать выполнение работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах города.
Как сообщает пресс-служба суда, речь идет о следующих участках дорог:
- по Цнинской набережной (участок от дома № 1/1 до пересечения с улицей Красноармейская);
- по улице Красноармейская (участок от поворота на Цнинскую набережную до поворота на улицу Радищева);
- по улице Радищева (участок от дома № 2 до дома № 30);
- по Цнинской набережной (участок от дома № 17 до дома № 45).
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Это не набережная, а улица с проезжей частью под таким названием. Дорога там действительно ужасная, но еще ужаснее действительно старинная набережная, теряющая гранитное обрамление, сделанное еще при Петре I. Вот на нее почему то ни суд, ни прокуратура внимания не обращают