В Тверской области чиновников обязали привести в порядок старинную набережную в Вышнем Волочке

Суд обязал администрацию города устранить повреждения дорожного покрытия. Вышневолоцкий городской суд обязал чиновников организовать выполнение работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах города. Как сообщает пресс-служба суда, речь идет о следующих участках дорог: - по Цнинской набережной (участок от дома № 1/1 до пересечения с улицей Красноармейская); - по улице Красноармейская (участок от [...]

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Суд обязал администрацию города устранить повреждения дорожного покрытия.

Вышневолоцкий городской суд обязал чиновников организовать выполнение работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах города.

Как сообщает пресс-служба суда, речь идет о следующих участках дорог:

- по Цнинской набережной (участок от дома № 1/1 до пересечения с улицей Красноармейская);

- по улице Красноармейская (участок от поворота на Цнинскую набережную до поворота на улицу Радищева);

- по улице Радищева (участок от дома № 2 до дома № 30);

- по Цнинской набережной (участок от дома № 17 до дома № 45).

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