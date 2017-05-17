В Тверской области инспекторы ГИБДД при помощи оружия остановили пьяного водителя

Водитель игнорировал требования полицейских остановиться и грубо нарушал правила дорожного движения. Инцидент произошел в Нелидовском районе. В полицию поступила информация о том, что по автодороге Нелидово – Белый – Духовщина движется легковой автомобиль, за рулем которого находится возможно нетрезвый водитель. Информация была передана наружным нарядам полиции. На 120-м километре трассы экипаж ДПС обнаружил данный автомобиль, [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-inspektory-dps-pri-pomoshhi-oruzhiya-ostanovili-pyanogo-voditelya

Водитель игнорировал требования полицейских остановиться и грубо нарушал правила дорожного движения.

Инцидент произошел в Нелидовском районе. В полицию поступила информация о том, что по автодороге Нелидово – Белый – Духовщина движется легковой автомобиль, за рулем которого находится возможно нетрезвый водитель. Информация была передана наружным нарядам полиции. На 120-м километре трассы экипаж ДПС обнаружил данный автомобиль, началась погоня.

На требования полицейского остановиться водитель не реагировал. Во время погони нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу движения. Сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Сначала инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, но водителя это не образумило. Остановить его удалось только произведя несколько выстрелов по задним колесам.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Нарушителя задержали. Им оказался 36-летний житель Нелидово. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Автомобиль поместили на платную стоянку, а его владельца доставили в отдел полиции.

«В отношении правонарушителя были составлены административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и статье 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства)», – уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0