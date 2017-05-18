В Тверской области из кабинета директора магазина похитили 21 бутылку коньяка и свыше 100 тысяч рублей

Кража была совершена в поселке Озерки Конаковского района. Вор забрался в кабинет директора продуктового магазина на улице Ленинская ночью. Добычей преступника стали 18 бутылок коньяка объемом 0,5 литра, 13 бутылок коньяка объемом 0,25 литра и 107 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-iz-kabineta-direktora-magazina-pokhitili-21-butylku-konyaka-i-svyshe-100-tysyach-rublejj

Кража была совершена в поселке Озерки Конаковского района. Вор забрался в кабинет директора продуктового магазина на улице Ленинская ночью. Добычей преступника стали 18 бутылок коньяка объемом 0,5 литра, 13 бутылок коньяка объемом 0,25 литра и 107 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

Канал Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.Канал Tverigrad.ru в Instagram

Популярное в социальных сетях





Популярное в социальных сетях