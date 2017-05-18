В Тверской области из кабинета директора магазина похитили 21 бутылку коньяка и свыше 100 тысяч рублей

Кража была совершена в поселке Озерки Конаковского района. Вор забрался в кабинет директора продуктового магазина на улице Ленинская ночью. Добычей преступника стали 18 бутылок коньяка объемом 0,5 литра, 13 бутылок коньяка объемом 0,25 литра и 107 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли [...]
Кража была совершена в поселке Озерки Конаковского района.
Вор забрался в кабинет директора продуктового магазина на улице Ленинская ночью. Добычей преступника стали 18 бутылок коньяка объемом 0,5 литра, 13 бутылок коньяка объемом 0,25 литра и 107 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
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