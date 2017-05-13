В Тверской области клещи покусали более 700 человек

При этом количество обратившихся за медицинской помощью на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По последним данным регионального управления Ропотребнадзора, в Тверской области зарегистрировано 712 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. В частности, от укусов насекомых пострадали 266 детей. Экстренную серопрофилактику получили 277 человек, 208 из них – дети. За прошедшую неделю [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-kleshhi-pokusali-bolee-700-chelovek

При этом количество обратившихся за медицинской помощью на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По последним данным регионального управления Ропотребнадзора, в Тверской области зарегистрировано 712 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. В частности, от укусов насекомых пострадали 266 детей. Экстренную серопрофилактику получили 277 человек, 208 из них – дети.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились 362 человека, в том числе 132 ребенка, экстренную серопрофилактику получили 145 человек.

В лабораториях уже исследовано 196 клещей, снятых с людей. Обнаружено 42 положительные находки: 40 – на иксодовый клещевой боррелиоз и 2 – на эрлихиоз.

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