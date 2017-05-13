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В Тверской области клещи покусали более 700 человек
При этом количество обратившихся за медицинской помощью на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По последним данным регионального управления Ропотребнадзора, в Тверской области зарегистрировано 712 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. В частности, от укусов насекомых пострадали 266 детей. Экстренную серопрофилактику получили 277 человек, 208 из них – дети.
За прошедшую неделю в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились 362 человека, в том числе 132 ребенка, экстренную серопрофилактику получили 145 человек.
В лабораториях уже исследовано 196 клещей, снятых с людей. Обнаружено 42 положительные находки: 40 – на иксодовый клещевой боррелиоз и 2 – на эрлихиоз.
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