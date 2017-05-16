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В Тверской области «Ласточка» насмерть сбила женщину

За день до этого под колесами другой электрички погиб мужчина.

В субботу, 13 мая, в 21:58 на 18-км станции Терешкино в Торжокском районе электричка Тверь-Торжок насмерть сбила мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Личность погибшего пока не установлена.

На следующий день, в воскресенье, электропоезд «Ласточка» направлением Москва - Тверь сбил женщину в Конаковском районе. Как сообщили Tverigrad.ru в Линейном отделе МВД России на станции Тверь, трагедия произошла в 17:53 на 516-км Октябрьской железной дороги возле станции Редкино. Женщина переходила пути перед приближающейся электричкой, машинист применил экстренное торможение, но гибели женщины избежать не удалось. Ее личность также не установлена.

По фактам несчастных случаев проводятся проверки.

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