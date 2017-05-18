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В Тверской области лесничие нашли у дороги двух новорожденных лосят
Сотрудники лесхоза поспешили уйти, чтобы не спугнуть мать-лосиху.
В Рамешковском районе лесники, которые патрулировали местные угодья, обнаружили у дороги двух лосят, недавно появившихся на свет.
Как сообщают в министерстве лесного хозяйства Тверской области, видимо, кто-то спугнул мать-лосиху, и малыши остались одни.
- Сотрудники тоже поспешили покинуть это место и не мешать возвращению матери, хотя и очень хотелось посмотреть, как делают малыши свои первые шаги на тонких дрожащих ножках, - сообщают в министерстве.
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Дай Бог воссоединения семье и крепкого здоровья и деткам и маме-лосихе.