В Тверской области лесничие нашли у дороги двух новорожденных лосят

Сотрудники лесхоза поспешили уйти, чтобы не спугнуть мать-лосиху. В Рамешковском районе лесники, которые патрулировали местные угодья, обнаружили у дороги двух лосят, недавно появившихся на свет. Как сообщают в министерстве лесного хозяйства Тверской области, видимо, кто-то спугнул мать-лосиху, и малыши остались одни. - Сотрудники тоже поспешили покинуть это место и не мешать возвращению матери, хотя и [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-lesnichie-nashli-u-dorogi-dvukh-novorozhdennykh-losyat

Сотрудники лесхоза поспешили уйти, чтобы не спугнуть мать-лосиху.

В Рамешковском районе лесники, которые патрулировали местные угодья, обнаружили у дороги двух лосят, недавно появившихся на свет.

Как сообщают в министерстве лесного хозяйства Тверской области, видимо, кто-то спугнул мать-лосиху, и малыши остались одни.

- Сотрудники тоже поспешили покинуть это место и не мешать возвращению матери, хотя и очень хотелось посмотреть, как делают малыши свои первые шаги на тонких дрожащих ножках, - сообщают в министерстве.

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