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В Тверской области молодежь не спешит получать права на скутеры
Категория «М» чаще востребована у дачников.
Об этом в прямом эфире Tverrigrad.ru и «Пилот-радио» на волне 102.7 фм рассказала заместитель руководителя регистрационно-экзаменационного подразделения УГИБДД по Тверской области Любовь Чернобаева.
- Из года в год, начиная, примерно, с 2008 года, количество водителей, пополнявших дороги нашей страны, росло в геометрической прогрессии, - рассказала Любовь Чернобаева о ситуации с автошколами.
В 2013 году из автошкол выпустились 20 тысяч тверичан. Сегодня, в связи изменением обучающих программ в автошколах, это число несколько меньше. Каждый год в Тверской области на водительское удостоверение сдают порядка 17-18 тысяч человек. При этом большая часть кандидатов в водители - девушки.
Кроме того Любовь Чернобаева ответила на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся обмена и получения водительского удостоверения, а также о проблемах при регистрации автомобилей.
Что делать, если новый владелец после покупки не переоформил машину? Как вернуть себе водительское удостоверение после лишения? Как сдавать экзамены по новым правилам и можно ли управлять машиной по старому водительскому удостоверению после смены фамилии? Ответы на эти и многие другие вопросы - в выпуске проекта «Прямой разговор» от 12 мая.
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что то будут делать с электронной очередью в две недели ?
это нормально ?
я купил - две недели жду, оформляю страховку , приезжаю ставить , мне скажут ( не дай Бог ) - "знаешь друг у тя номера кривые" ?