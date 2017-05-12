В Тверской области молодежь не спешит получать права на скутеры

Категория «М» чаще востребована у дачников. Об этом в прямом эфире Tverrigrad.ru и «Пилот-радио» на волне 102.7 фм рассказала заместитель руководителя регистрационно-экзаменационного подразделения УГИБДД по Тверской области Любовь Чернобаева. - Из года в год, начиная, примерно, с 2008 года, количество водителей, пополнявших дороги нашей страны, росло в геометрической прогрессии, - рассказала Любовь Чернобаева о ситуации [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-molodezh-ne-speshit-poluchat-prava-na-skutery

Категория «М» чаще востребована у дачников.

Об этом в прямом эфире Tverrigrad.ru и «Пилот-радио» на волне 102.7 фм рассказала заместитель руководителя регистрационно-экзаменационного подразделения УГИБДД по Тверской области Любовь Чернобаева.

- Из года в год, начиная, примерно, с 2008 года, количество водителей, пополнявших дороги нашей страны, росло в геометрической прогрессии, - рассказала Любовь Чернобаева о ситуации с автошколами.

В 2013 году из автошкол выпустились 20 тысяч тверичан. Сегодня, в связи изменением обучающих программ в автошколах, это число несколько меньше. Каждый год в Тверской области на водительское удостоверение сдают порядка 17-18 тысяч человек. При этом большая часть кандидатов в водители - девушки.

Кроме того Любовь Чернобаева ответила на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся обмена и получения водительского удостоверения, а также о проблемах при регистрации автомобилей.

Что делать, если новый владелец после покупки не переоформил машину? Как вернуть себе водительское удостоверение после лишения? Как сдавать экзамены по новым правилам и можно ли управлять машиной по старому водительскому удостоверению после смены фамилии? Ответы на эти и многие другие вопросы - в выпуске проекта «Прямой разговор» от 12 мая.

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