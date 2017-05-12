В Тверской области мошенник обокрал женщину, пообещав выигрыш

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. В полицию обратился житель Бежецкого района. Мужчина рассказал, что его жене на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее кредитная банковская карта стала победителем в розыгрыше призов. Обманным путем мошенник уговорил женщину, чтобы она «привязала» реквизиты карты к его телефонному номеру, чтобы получить приз. Потерпевшая подключила услугу «Мобильный банк» к телефону [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-moshennik-obokral-zhenshhinu-poobeshhav-vyigrysh

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

В полицию обратился житель Бежецкого района. Мужчина рассказал, что его жене на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее кредитная банковская карта стала победителем в розыгрыше призов. Обманным путем мошенник уговорил женщину, чтобы она «привязала» реквизиты карты к его телефонному номеру, чтобы получить приз. Потерпевшая подключила услугу «Мобильный банк» к телефону злоумышленника, и тот перечислил себе деньги с кредитки 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудника полиции удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Удомельского района. Молодой человек дал признательные показания и был заключен под стражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Оперативники проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

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