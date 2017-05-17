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В Тверской области мужчина пытался зарезать полицейского
Теперь ему грозит срок.
57-летнему жителю города Конаково предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
По версии следствия, днем 14 мая обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Строителей в Конаково, напал на участкового. Мужчина вооружился ножом и ударил им сотрудника полиции в шею. После этого злоумышленник был задержан. По сообщению участкового полиции к месту преступления прибыли сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тверской области, которые и доставили мужчину в отдел полиции.
Обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
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