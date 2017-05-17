В Тверской области мужчина пытался зарезать полицейского

Теперь ему грозит срок. 57-летнему жителю города Конаково предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По версии следствия, днем 14 мая обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Строителей в Конаково, напал на участкового. Мужчина вооружился ножом и ударил им сотрудника полиции в шею. После этого злоумышленник был задержан. По [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-muzhchina-pytalsya-zarezat-policejjskogo

Теперь ему грозит срок. 57-летнему жителю города Конаково предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По версии следствия, днем 14 мая обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Строителей в Конаково, напал на участкового. Мужчина вооружился ножом и ударил им сотрудника полиции в шею. После этого злоумышленник был задержан. По сообщению участкового полиции к месту преступления прибыли сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тверской области, которые и доставили мужчину в отдел полиции. Обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

Канал Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.Канал Tverigrad.ru в Instagram

Популярное в социальных сетях





Популярное в социальных сетях