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В Тверской области мужчина выстрелил в спину своей возлюбленной из охотничьего ружья

Убийство произошло в деревне Васьково Западнодвинского района.

Тело 41-летней женщины обнаружили в жилом доме. В течение суток сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 56-летний сожитель женщины.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, между сожителями произошла ссора, мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в спину женщине. От полученных ранений она скончалась на месте преступления.

Расследование убийства продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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