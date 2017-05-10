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В Тверской области мужчина выстрелил в спину своей возлюбленной из охотничьего ружья
Убийство произошло в деревне Васьково Западнодвинского района.
Тело 41-летней женщины обнаружили в жилом доме. В течение суток сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 56-летний сожитель женщины.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, между сожителями произошла ссора, мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в спину женщине. От полученных ранений она скончалась на месте преступления.
Расследование убийства продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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