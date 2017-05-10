В Тверской области мужчина выстрелил в спину своей возлюбленной из охотничьего ружья

Убийство произошло в деревне Васьково Западнодвинского района. Тело 41-летней женщины обнаружили в жилом доме. В течение суток сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 56-летний сожитель женщины. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, между сожителями произошла ссора, мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в спину женщине. От полученных ранений [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-muzhchina-vystrelil-v-spinu-svoejj-vozlyublennojj-iz-okhotnichego-ruzhya

Убийство произошло в деревне Васьково Западнодвинского района. Тело 41-летней женщины обнаружили в жилом доме. В течение суток сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 56-летний сожитель женщины. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, между сожителями произошла ссора, мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в спину женщине. От полученных ранений она скончалась на месте преступления. Расследование убийства продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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