В Тверской области найден погибшим пропавший в феврале мужчина

Сергея Белова искали почти три месяца. Волонтеры поискового отряда «Сова» сообщают о том, что найден погибшим 27-летний житель Селижаровского района Сергей Белов. Напомним, мужчина пропал 22 февраля 2017 года - вечером ушел от моста в поселке Селище по направлению к деревне Лабино и с тех пор о нем ничего не было известно. У Сергея остались [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-najjden-pogibshim-propavshijj-v-fevrale-muzhchina

Сергея Белова искали почти три месяца.

Волонтеры поискового отряда «Сова» сообщают о том, что найден погибшим 27-летний житель Селижаровского района Сергей Белов.

Напомним, мужчина пропал 22 февраля 2017 года - вечером ушел от моста в поселке Селище по направлению к деревне Лабино и с тех пор о нем ничего не было известно.

У Сергея остались жена и 6-летняя дочка. О том, как погиб мужчина, не сообщается.

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