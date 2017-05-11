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В Тверской области найден погибшим пропавший в феврале мужчина
Сергея Белова искали почти три месяца.
Волонтеры поискового отряда «Сова» сообщают о том, что найден погибшим 27-летний житель Селижаровского района Сергей Белов.
Напомним, мужчина пропал 22 февраля 2017 года - вечером ушел от моста в поселке Селище по направлению к деревне Лабино и с тех пор о нем ничего не было известно.
У Сергея остались жена и 6-летняя дочка. О том, как погиб мужчина, не сообщается.
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