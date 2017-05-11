Новости

В Тверской области найден погибшим пропавший в феврале мужчина

Сергея Белова искали почти три месяца.

Волонтеры поискового отряда «Сова» сообщают о том, что найден погибшим 27-летний житель Селижаровского района Сергей Белов.

Напомним, мужчина пропал 22 февраля 2017 года - вечером ушел от моста в поселке Селище по направлению к деревне Лабино и с тех пор о нем ничего не было известно.

У Сергея остались жена и 6-летняя дочка. О том, как погиб мужчина, не сообщается.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 8