В Тверской области пропавший 9 месяцев назад мужчина найден погибшим

Александра Попова искали с конца августа прошлого года. Волонтеры поискового отряда «Сова» сообщают о том, что найден погибшим 55-летний Александр Попов, который пропал 25 августа 2016 года. Напомним, что мужчина пропал в Старицком районе в лесу возле деревни Гостенево - ушел за грибами и заблудился. - Приближаются теплые дни, значит, наступает время сбора грибов, ягод [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-najjdet-pogibshim-propavshijj-9-mesyacev-nazad-muzhchina

Александра Попова искали с конца августа прошлого года.

Волонтеры поискового отряда «Сова» сообщают о том, что найден погибшим 55-летний Александр Попов, который пропал 25 августа 2016 года.

Напомним, что мужчина пропал в Старицком районе в лесу возле деревни Гостенево - ушел за грибами и заблудился.

- Приближаются теплые дни, значит, наступает время сбора грибов, ягод и походов в лес, - сообщают волонтеры. С мая сезон поисков людей в лесной местности можно считать открытым. Ежедневно в летне-осенний сезон в лесу теряется множество людей. К сожалению, не ко всем успевают во время прийти на помощь. Часть грибников погибает, некоторые так и остаются в печальном списке «Пропавших без вести». Для того, чтобы не произошла трагедия, нужно заранее побеспокоится о своей безопасности.

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