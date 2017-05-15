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В Тверской области пропавший 9 месяцев назад мужчина найден погибшим
Александра Попова искали с конца августа прошлого года.
Волонтеры поискового отряда «Сова» сообщают о том, что найден погибшим 55-летний Александр Попов, который пропал 25 августа 2016 года.
Напомним, что мужчина пропал в Старицком районе в лесу возле деревни Гостенево - ушел за грибами и заблудился.
- Приближаются теплые дни, значит, наступает время сбора грибов, ягод и походов в лес, - сообщают волонтеры. С мая сезон поисков людей в лесной местности можно считать открытым. Ежедневно в летне-осенний сезон в лесу теряется множество людей. К сожалению, не ко всем успевают во время прийти на помощь. Часть грибников погибает, некоторые так и остаются в печальном списке «Пропавших без вести». Для того, чтобы не произошла трагедия, нужно заранее побеспокоится о своей безопасности.
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