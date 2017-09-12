В Тверской области нашли двух заблудившихся в лесу пенсионерок

Пожилых женщин искали несколько дней.

12 сентября представители поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что 67-летняя Олимпиада Сергеевна Карпузикова, заблудившаяся в лесу, найдена — женщина сама вышла к людям. Напомним, пенсионерка пропала 9 сентября в селе Беляницы Сонковского района — ушла за грибами и не вернулась. В лесу она провела четыре дня.

Кроме того, 12 сентября в Тверском волонтерском поисково-спасательном отряде «Сова» сообщили о том, что найдена живой Александра Ивановна Данилова 1935 года рождения. 10 сентября женщина пропала в Кашинском районе, отправившись за грибами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.