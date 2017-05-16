В Тверской области по вине пьяного мотоциклиста пострадала его пассажирка

ДТП произошло 15 мая около 10:30 в деревне Полово Пеновского района. Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 55-летний водитель мотоцикла «Минск» допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло опрокидывание. В ДТП пострадала 46-летняя пассажирка мотоцикла, с полученными травмами женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель мотоцикла в момент происшествия находился в состоянии [...]
ДТП произошло 15 мая около 10:30 в деревне Полово Пеновского района.
Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 55-летний водитель мотоцикла «Минск» допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло опрокидывание.
В ДТП пострадала 46-летняя пассажирка мотоцикла, с полученными травмами женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель мотоцикла в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.
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