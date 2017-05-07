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В Тверской области по дороге на автобусную остановку пропал 64-летний мужчина

Игоря Сережечкина не могут найти больше недели.

Поисковый отряд «Сова» разместил ориентировку по розыску 64-летнего Игоря Сережечкина, который 29 апреля 2017 года ушел из дома в деревне Ченцы Кашинского района и не вернулся. Известно, что мужчина направлялся на автобус в деревню Романово (в пяти километрах от Ченцов).

Приметы: рост 170 см, карие глаза, короткие седые волосы, плотное телосложение. Был одет: черные куртка, брюки и ботинки, синяя рубашка в полоску, бордовая футболка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.

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