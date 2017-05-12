В Тверской области расширят сеть первичных сосудистых центров

Поддержку региону окажет Минздрав РФ. Перспективы открытия в Тверской области еще одного первичного сосудистого центра в ходе рабочей встречи 12 мая обсудили губернатор Игорь Руденя и замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Первичные сосудистые центры позволяют оказывать экстренную помощь на районном уровне, без длительной транспортировки пациентов. По словам Татьяны Яковлевой, в ходе работы в регионе специалистов федерального [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-rasshiryat-set-pervichnykh-sosudistykh-centrov

Поддержку региону окажет Минздрав РФ.

Перспективы открытия в Тверской области еще одного первичного сосудистого центра в ходе рабочей встречи 12 мая обсудили губернатор Игорь Руденя и замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

Первичные сосудистые центры позволяют оказывать экстренную помощь на районном уровне, без длительной транспортировки пациентов. По словам Татьяны Яковлевой, в ходе работы в регионе специалистов федерального Минздрава будут проведены консультации по оказанию поддержки Тверской области в открытии еще одного сосудистого центра. Это возможно сделать, в том числе на базе какого-либо учреждения.

«Нужно посмотреть по районам. К примеру, в Тверской области есть территории, численность населения в которых традиционно увеличивается в летний период», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Обсуждение темы совершенствования работы первичного звена для оказания помощи гражданам при сердечно-сосудистых заболеваниях будет продолжено в ходе совместной работы специалистов Минздрава России и регионального отраслевого ведомства.

В Тверской области действуют сеть первичных сосудистых отделений в тверских городских больницах № 6, № 7, больнице скорой медицинской помощи, в Конаково, Бежецке, Торжке, Удомле, Нелидово, Ржеве, Вышнем Волочке. На базе областной клинической больницы работает региональный сосудистый центр, где пациентам с острыми формами ишемической болезни сердца проводятся сложные высокотехнологичные рентгенохирургические операции стентирования коронарных артерий, а также кардиохирургические операции шунтирования сосудов сердца.

В регионе также работают семь центров здоровья, где бесплатно проводят комплексные обследования, направленные на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Центры здоровья для взрослых организованы на базе областного клинического кардиологического диспансера, Вышневолоцкой, Кашинской, Конаковской и Ржевской центральных районных больниц, для детей – в городской детской клинической больнице №3 в Твери и в Нелидовской ЦРБ.

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