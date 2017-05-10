В Тверской области сбили вышедшего на дорогу ребенка

ДТП произошло 7 мая около 16:40 в Вышнем Волочке, на улице Урицкого. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Софьи Перовской, сбил 5-летнюю девочку, которая находилась на правой обочине и в момент проезда машины вышла на дорогу. С полученными травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение. [...]
ДТП произошло 7 мая около 16:40 в Вышнем Волочке, на улице Урицкого.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Софьи Перовской, сбил 5-летнюю девочку, которая находилась на правой обочине и в момент проезда машины вышла на дорогу.
С полученными травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение.
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