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В Тверской области сбили вышедшего на дорогу ребенка

ДТП произошло 7 мая около 16:40 в Вышнем Волочке, на улице Урицкого.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Софьи Перовской, сбил 5-летнюю девочку, которая находилась на правой обочине и в момент проезда машины вышла на дорогу.

С полученными травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

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