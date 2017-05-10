В Тверской области сбили вышедшего на дорогу ребенка

ДТП произошло 7 мая около 16:40 в Вышнем Волочке, на улице Урицкого. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Софьи Перовской, сбил 5-летнюю девочку, которая находилась на правой обочине и в момент проезда машины вышла на дорогу. С полученными травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение. [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-sbili-vyshedshego-na-dorogu-rebenka

ДТП произошло 7 мая около 16:40 в Вышнем Волочке, на улице Урицкого.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Софьи Перовской, сбил 5-летнюю девочку, которая находилась на правой обочине и в момент проезда машины вышла на дорогу.

С полученными травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 1