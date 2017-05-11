В Тверской области устроят фестиваль казачьей культуры

13 мая в паке культуры и отдыха поселка Рамешки пройдет областной фестиваль «Казачьему роду-нет переводу». Фестиваль проводит Тверской областной Дом народного творчества совместно с Тверским станичным казачьим обществом. В фестивале принимают участие казачьи фольклорные вторичные и стилизованные, а также коллективы и отдельные исполнители из семи районов Тверской области. Коллективы представят различные жанровые направления народного творчества [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-ustroyat-festival-kazachejj-kultury

13 мая в паке культуры и отдыха поселка Рамешки пройдет областной фестиваль «Казачьему роду-нет переводу».

Фестиваль проводит Тверской областной Дом народного творчества совместно с Тверским станичным казачьим обществом.

В фестивале принимают участие казачьи фольклорные вторичные и стилизованные, а также коллективы и отдельные исполнители из семи районов Тверской области. Коллективы представят различные жанровые направления народного творчества Тверского казачества: музыкально-песенное, танцевальное, вокальное искусство, празднично-обрядовую культуру – фланкировку и джигитовку.

Гости фестиваля смогут отведать кашу с полевой кухни и познакомиться с народными казачьими ремеслами. Также на территории фестиваля состоится историческая реконструкция.

Начало в 10:30. Вход свободный.

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