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В Тверской области устроят фестиваль казачьей культуры
13 мая в паке культуры и отдыха поселка Рамешки пройдет областной фестиваль «Казачьему роду-нет переводу».
Фестиваль проводит Тверской областной Дом народного творчества совместно с Тверским станичным казачьим обществом.
В фестивале принимают участие казачьи фольклорные вторичные и стилизованные, а также коллективы и отдельные исполнители из семи районов Тверской области. Коллективы представят различные жанровые направления народного творчества Тверского казачества: музыкально-песенное, танцевальное, вокальное искусство, празднично-обрядовую культуру – фланкировку и джигитовку.
Гости фестиваля смогут отведать кашу с полевой кухни и познакомиться с народными казачьими ремеслами. Также на территории фестиваля состоится историческая реконструкция.
Начало в 10:30. Вход свободный.
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