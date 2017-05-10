В Тверской области в 30-й раз пройдут «Музыкальные вечера на Селигере»

Юбилейный фестиваль искусств состоится в Осташкове с 23 июня по 5 июля 2017 года. На фестивале традиционно звучат шедевры зарубежной и отечественной музыки в исполнении известных артистов и талантливой молодежи. Ожидается, что в этом году на его площадке выступят московский мужской камерный хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ В.М. Рыбина, солисты мировой оперы Дарья [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-v-30-jj-raz-projjdut-muzykalnye-vechera-na-seligere

Юбилейный фестиваль искусств состоится в Осташкове с 23 июня по 5 июля 2017 года. На фестивале традиционно звучат шедевры зарубежной и отечественной музыки в исполнении известных артистов и талантливой молодежи. Ожидается, что в этом году на его площадке выступят московский мужской камерный хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ В.М. Рыбина, солисты мировой оперы Дарья Коваленко, Нурлан Бекмухамбетов, народная артистка РСФСР Любовь Казарновская, московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, выпускники консерватории им. П.И. Чайковского, лауреаты международных конкурсов и другие артисты. Ежегодно концерты фестиваля посещают около трех тысяч зрителей. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

Канал Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.Канал Tverigrad.ru в Instagram

Популярное в социальных сетях





Популярное в социальных сетях