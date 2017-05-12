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В Тверской области взрывотехники обезвредили гранату и артиллерийский снаряд

Боеприпасы, оставшиеся в земле со времен Великой Отечественной войны, откопали в Зубцовском районе Тверской области.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области, 12 мая группой специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Зубцовском районе обезврежено 2 взрывоопасных предмета: один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд; одна граната РГД-33.

Оба снаряда пролежали в земле более 70 лет, со времен Великой Отечественной войны.

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