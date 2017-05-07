В Тверском суворовском училище говорили о противодействии экстремизму и терроризму

Круглый стол на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» прошел в Тверском суворовском военном училище. С воспитанниками 7–11-х классов ТвСВУ встретились старшие помощники прокурора Тверской области Регина Полуянова и Галина Малюта, а также студенты юридического факультета Тверского государственного университета. Об особенностях молодежного экстремизма и его профилактике рассказал будущий юрист, первокурсник Максим Комин. По [...]

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Круглый стол на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» прошел в Тверском суворовском военном училище.

С воспитанниками 7–11-х классов ТвСВУ встретились старшие помощники прокурора Тверской области Регина Полуянова и Галина Малюта, а также студенты юридического факультета Тверского государственного университета.



Об особенностях молодежного экстремизма и его профилактике рассказал будущий юрист, первокурсник Максим Комин. По его словам, сегодня экстремистские идеи распространяются в основном через интернет, поэтому необходимо усилить государственный контроль за различными сетевыми ресурсами.

Студентки второго курса юрфака Анастасия Дронова и Сакина Алыева привели ряд конкретных примеров вовлечения вербовщиками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в свою деятельность молодых людей из России. Девушки, как правило, «ведутся» на псевдоромантику и обещание семейного счастья, молодые люди – на посулы финансового благополучия и реализацию амбиций.

Явный шепоток пробежал по аудитории, когда Регина Полуянова сообщила, что уголовная ответственность за преступления в указанной сфере наступает с 14-летнего возраста. Старший помощник прокурора области напомнила, что даже изображение фашистской свастики согласно российскому законодательству является правонарушением.

Судя по вопросам суворовцев, тема круглого стола вызвала интерес у воспитанников и их преподавателей. Один из них – насколько тотальный контроль за соцсетями отвечает гарантированному Конституцией РФ праву на неприкосновенность частной жизни? Другой – как уберечь себя и своих близких от попадания в сети вербовщиков?



Анастасия Дронова посоветовала общаться в социальных сетях только с действительно знакомыми людьми и ограничить доступ на свои странички для неизвестных. Регина Полуянова добавила, что по личным фотографиям и высказываниям, опубликованным на персональных страничках, профессиональные вербовщики могут составить практически полное представление о личности человека и его слабостях. За счет этого преступники могут начать психологическую обработку пользователя, сделать его зависимым и управляемым. Поэтому сотрудник прокуратуры рекомендовала по мере возможности ограничить информацию о себе в разных интернет-группах и сообществах.

По словам методиста отдела воспитательной работы ТвСВУ Марии Фетисовой, доступ к интернету у суворовцев в стенах училища серьезно ограничен. Однако никто не запрещает подросткам пользоваться соцсетями дома или во время увольнительных.



– Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации включены в состав субъектов профилактики правонарушений, а повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан определены в числе основных направлений этой деятельности. Необходимость правового просвещения актуальна в реализации комплекса мер по профилактике правонарушений и преступлений, в том числе и в молодежной среде. С целью распространения правовых знаний по инициативе прокуроров для учащихся образовательных учреждений области и Твери, в том числе воспитанников Суворовского военного училища, проводятся лекции, беседы, круглые столы, конкурсы, викторины, деловые игры, презентации. И этот круглый стол входит в программу наших совместных профилактических мероприятий. Необходимо, чтобы ребята не только знали закон, но и умели защищать свои права и отстаивать свои интересы в конкретных жизненных ситуациях, – пояснила старший помощник прокурора Тверской области по правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью Галина Малюта.

Регина Полуянова обратила внимание на эффективность подобной профилактической работы. «Порой незнание закона и влечет за собой совершение правонарушений. Когда человек знает, к чему может привести асоциальное поведение, он, прежде чем совершить что-то противозаконное, хорошо подумает», – подчеркнула она.

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