В Удомле мужчина прострелил своей жене голову

Мужчину задержали сотрудники полиции. 6 мая в Удомле женщина сообщила в дежурную часть межмуниципального отдела полиции о том, что она обнаружила труп своей соседки. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские изъяли вещественные доказательства, следы и улики, опросили возможных свидетелей произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в день происшествия около [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-udomle-muzhchina-prostrelil-svoejj-zhene-golovu

Мужчину задержали сотрудники полиции.

6 мая в Удомле женщина сообщила в дежурную часть межмуниципального отдела полиции о том, что она обнаружила труп своей соседки. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.

Прибывшие полицейские изъяли вещественные доказательства, следы и улики, опросили возможных свидетелей произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в день происшествия около 22:00 в квартире между супругами произошел конфликт.

В ходе ссоры 52-летний мужчина взял ружьё и выстрелил из него в ногу своей 49-летней супруге, а затем в голову. Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия. Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

- В отношении мужчины Удомельским МСО СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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