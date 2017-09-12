В УМВД России по Тверской области определили лучших стрелков из автомата Калашникова

За победу боролись 24 команды.

В рамках Спартакиады управления МВД России по Тверской области состоялись лично-командные соревнования по стрельбе из автомата Калашникова. Участие в них приняли 24 команды, в составе каждой было по три сотрудника.

Победители в командном первенстве определялись по сумме очков, набранных каждым участником соревнований по итогам стрельбы из автомата Калашникова с дистанции 100 метров.

В общекомандном зачете состязаний лучшими стали представители Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области, второе место заняли сотрудники УМВД России по городу Твери, замкнула тройку лидеров команда МО МВД России «Бежецкий».

