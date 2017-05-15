В усадьбе под Тверью пройдет «Сиреневое Домотканово» (программа праздника)

Традиционный праздник состоится 20 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Серова. Праздник «Сиреневое Домотканово», который отмечается в 21-й раз на территории усадьбы Домотканово, приурочен в этом году к Международному дню музеев. Усадьба Домотканово в 1886 году была куплена Владимиром фон Дервизом, родственником Валентина Серова, после чего она становится своеобразным культурным центром. Традиционный праздник «Сиреневое Домотканово» приурочен [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-usadbe-pod-tveryu-projjdet-sirenevoe-domotkanovo-programma-prazdnika

Традиционный праздник состоится 20 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Серова.

Праздник «Сиреневое Домотканово», который отмечается в 21-й раз на территории усадьбы Домотканово, приурочен в этом году к Международному дню музеев.

Усадьба Домотканово в 1886 году была куплена Владимиром фон Дервизом, родственником Валентина Серова, после чего она становится своеобразным культурным центром. Традиционный праздник «Сиреневое Домотканово» приурочен ко времени покупки Дервизом усадьбы именно в пору цветения сирени.

В рамках праздника планируется проведение различных культурно-просветительных мероприятий. Сотрудники Тверской картинной галереи проведут серию тематических экскурсий по парку усадьбы Домотканово и Музею Валентина Серова.

Во время праздника по аллее будут прогуливаться дамы с господином в костюмах начала ХХ века. В концертной программе выступят ансамбль танца "Летите, голуби!", стипендиаты Губернаторской премии, коллектив народного танца "Наследие", артисты Театра кукол, квартет струнных инструментов музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, ансамбль народного танца "Матица" и другие исполнители.

Мемориально-художественный музей Валентина Серова находится по адресу: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь.

Программа праздника:

11:00 - Начало праздника. Музыкальная подборка 1905 – 1910 гг. «Вера Панина, Михаил Вавич, Мария Эмская и др.».

11:30 - Встреча гостей XXI праздника «Сиреневое Домотканово» – главный вход, въездная аллея.

11:45 - Торжественный въезд Валентина Александровича Серова и его кузины Марии Симонович – въездная аллея.

12:00 - Приветственное слово гостя праздника – у домоткановского дуба.

12:10 - Открытие конкурса живописного пленэра «Май в Домотканово» – у домоткановского дуба.

12:15–14:00 - Праздничный концерт – эстрада.

14:30 - Подведение итогов конкурса «Май в Домотканово» – у домоткановского дуба.

15:00 - Награждение победителей и лауреатов конкурса.

11:00 - 15:00 - Катание на лошадях.

Мастер-классы:

12:00 - 15:00 - «Резьба по дереву».

12:00 - 15:00 - «Роспись на березовых спилах и холсте».

12:00 - 15:00 - «Лоскутная кукла».

12:00 - 15:00 - «Плетение из бересты».

12:00 - 15:00 - «Составление букетов из соцветий сирени и гадание на бобах».

Творческие площадки:

12:00 - 15:00 – «Поэтическая беседка» - молодые тверские поэты читают свои стихи и произведения классической русской поэзии - Большая беседка.

12:00–15:00 - «Старый патефон» - уникальные патефонные записи вокалистов начала XX в. – беседка «Экседра».

15:00 - 15:30 - «Аптекарский огород» - слева от эстрады.

Выставки:

- «Домоткановские сюжеты» - «Выставка на прищепках»: на берегу у прудов - принты со старинными фотографиями усадьбы и произведениями, созданными хозяевами и гостями усадьбы Домотканово.

- Выставка старых советских фотоаппаратов.

- «Домотканово и его обитатели»* – Музей В.А. Серова.

- Выставка исторических экипажей, катание в экипажах.*

* - экскурсии и мероприятия на платной основе

Экскурсионная программа:

• 12:00 - 15:00 - Обзорные экскурсии по экспозиции Мемориально-художественного музея В.А. Серова проводятся в течение всего праздника.*

• 13:30 - «Парк усадьбы Домотканово: ландшафт и образ» - сбор у дубов.

• 14:00 - 15:00 - «В гостях у Дервизов. Жизнь и быт русской усадьбы конца XIX – начала XX вв» - сбор у музея.

• 14:00 - 15:30 - «Глядясь в зерцало вод…»: экскурсия к прудам по усадьбе Домотканово - сбор у музея.

• «Создание шедевра» - сотрудники Тверской картинной галереи расскажут о картинах Валентина Серова, созданных в Домотканово. Мольберты с произведениями В.А. Серова на территории усадьбы Домотканово.

• Тематическая экскурсия по усадебному парку Домотканово с аудиогидом* (аудиогиды арендуются самостоятельно в кассе музея).

* - экскурсии и мероприятия на платной основе

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