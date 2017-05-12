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В Вышнем Волочке на время ремонта моста автомобили пустят по объездной дороге
Временная схема движения будет действовать с 14 мая по 30 октября 2017 года.
Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту моста через Тверецкий канал. Проезд будет организован по специально построенной объездной дороге. Старое мостовое сооружение подрядчик демонтирует, а на его месте построит новую переправу, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Россия».
Добавим, что в 2017 году в Вышнем Волочке планируется капитально отремонтировать еще два моста. Ремонт моста через реку Цна начался 5 мая, а к ремонту моста через Цнинский канал дорожники приступят в июне.
«Объекты построены более 60 лет назад и ни разу капитально не ремонтировались. Их планируется разобрать и построить заново. Новые мосты будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года», – уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Россия».
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