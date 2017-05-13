Владимир Путин чаще всего встречался с губернатором Игорем Руденей

«КоммерсантЪ» подвел итоги 13-го года президентства Владимира Путина: что глава государства делал, с кем встречался, кому звонил, что говорил и как ко всему этому относятся граждане. В этом «президентском» году (c мая 2016-го по май 2017 года) Владимир Путин проработал 313 дней, пишет издание. За это время он совершил 78 выходов в свет, 562 официальных выступления, побывал [...]

https://tverigrad.ru/publication/vladimir-putin-chashhe-vsego-vstrechalsya-s-gubernatorom-igorem-rudenejj

«КоммерсантЪ» подвел итоги 13-го года президентства Владимира Путина: что глава государства делал, с кем встречался, кому звонил, что говорил и как ко всему этому относятся граждане.

В этом «президентском» году (c мая 2016-го по май 2017 года) Владимир Путин проработал 313 дней, пишет издание. За это время он совершил 78 выходов в свет, 562 официальных выступления, побывал в 43 командировках, провел 103 телефонных разговора и 350 встреч государственной важности. За год с российским лидером встретились 217 человек – 130 россиян и 87 иностранцев.

Среди россиян, с которыми Владимир Путин виделся чаще всего, оказался губернатор Тверской области Игорь Руденя, с которым глава государства за последний год провел три встречи.

На встрече 4 июля 2016 года тогда еще исполняющий обязанности главы региона Игорь Руденя доложил Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в Тверской области. По итогам этой встречи президент сообщил о намерении посетить регион. Что и произошло спустя три недели: 28 июля Владимир Путин прибыл в Конаковский район с рабочим визитом. Президент в неформальной обстановке пообщался с работниками агрофирмы «Дмитрова Гора» и посетил Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод. Кстати, угощали Владимира Владимировича пирожками и йогуртом местного производства.

Затем глава государства провел двустороннюю встречу с Игорем Руденей. В числе прочих, обсуждались вопросы строительства Западного моста в Твери, путепровода в Чуприяновке и детской поликлиники в микрорайоне «Южный». Зашла речь и о планах по реконструкции железнодорожного и автовокзалов в Твери, а именно – о проекте по созданию комплекса «Тверь Сити».

После этого на базе агрофирмы «Дмитрова гора» Владимир Путин провел совещание с главами регионов ЦФО, посвященное развитию сельского хозяйства центрального нечерноземья.

Еще одну встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент провел 12 декабря 2016 года в Кремле. На ней обсуждались социально-экономические показатели региона, реализация майских указов, в частности, вопросы повышения зарплаты и демографии.

Добавим, что в сентябре 2016 года Игорь Руденя принял участие во встрече президента с вновь избранными главами регионов.

Также часто за последний год Владимир Путин встречался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом, главой РЖД Олегом Белозеровым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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