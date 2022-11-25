Владимир Валерьевич Сойфер – стоматолог, специалист в сфере челюстно-лицевой и реконструкционной хирургии.

Опыт работы доктора в упомянутых сферах составляет 25 лет, что позволяет смело называть его настоящим экспертом в области идеальных улыбок. Сойфер Владимир Валерьевич отзывы пациентов и сотрудников о котором можно найти в Сети, не только высококвалифицированный дантист. Он также является руководителем и управленцем «Центра Имплантации American Dental», ведущим общеобразовательной практики и членом солидных стоматологических медицинских организаций.

Образование

Владимир Сойфер имеет ученую степень бакалавра, которую получил в Университете штата Огайо. После этого доктор продолжил обучение в Университете Пенсильвании и получил клиническую практику в Университете Джорджтауна. Несколько лет врач посвятил работе на кафедре Государственного медико-стоматологического университета в Москве. Там он занимался преподавательской деятельностью, а также изучал различные хирургические методики, позволяющие эффективно восстанавливать челюстно-лицевую зону. Многие из них с успехом используются Владимиром Сойфером на практике и сегодня.

Что повлияло на выбор профессии?

Решение пополнить ряды представителей медицины было принято Владимиром еще в детстве. Примером для будущего врача был его отец, который имел степень доктора физико-математических наук и увлекался изучением генетики, биофизики и биологии, а также его дядя (известный геофизик). Их работа стала отправной точкой для выбора профессии. Но, несмотря на разнообразие вариантов, Владмир Валерьевич все же решил остановить свой выбор на медицине. Наиболее интересным разделом стоматологии он считал имплантацию, которая теперь является основным направлением профессиональной деятельности.

Если вы хотите больше знать об успешных операциях и научных методиках, которые использует в работе Владимир Валерьевич Сойфер отзывы о них можно прочесть на сайте клиники «Центра Имплантации American Dental» или в интернете, на сторонних тематических форумах.

Как и когда была проведена первая имплантация?

Первую операцию по имплантации скулового импланта Владимир Валерьевич успешно провел в 1994 году. Спустя 2 года, в 1996 году, доктор провел следующую операцию, в ходе которой он осуществил имплантацию скуловой кости. В тот период времени подобные хирургические манипуляции на территории Российской Федерации не проводились. Поэтому доктор Сойфер может по праву себя считать первопроходцем и основателем данного направления в России.

Какие методики применяет доктор Сойфер в работе?

Владимир Валерьевич интересуется только инновационными методиками, способными обеспечивать лицевую зону максимальным восстановлением даже в очень сложных медицинских случаях. Именно доктор Сойфер впервые применил на территории России протокол «Все-на-4» и «Все-на-6». Такая медицинская манипуляция была впервые проведена в РФ 17 лет назад, в «Центре имплантации American Dental», куда большинство пациентов и сегодня пытаются попасть для проведения соответствующей процедуры.

Стоматологические протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» позволяют восстанавливать челюстную зону онкобольным, а также людям, которые потеряли часть челюстной кости в результате перенесенной травмы. В медицинский центр часто обращаются люди, которым отказали в протезировании в других клиниках из-за сильной атрофии челюстной кости.

Больше информации о стоматологе Сойфере Владимире Валерьевиче можно найти на официальном сайте «Центра имплантации American Dental».

Р*

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