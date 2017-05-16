Впервые в Твери выступит группа «Паперный ТАМ»

20 мая в клубе "БигБен" музыканты представят новый альбом "Никуда". «Паперный ТАМ» — музыкальная группа, созданная актёром и музыкантом Алексеем Паперным в 1989 году как «Товарищество Актёров и Музыкантов». Стиль группы — смесь реггей, латино, сдержанной цыганщины и музыки из советских кинофильмов. Сейчас группа благодаря ее основателю Алексею Паперному полностью поменяла не только состав музыкантов, [...]

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20 мая в клубе "БигБен" музыканты представят новый альбом "Никуда".

«Паперный ТАМ» — музыкальная группа, созданная актёром и музыкантом Алексеем Паперным в 1989 году как «Товарищество Актёров и Музыкантов». Стиль группы — смесь реггей, латино, сдержанной цыганщины и музыки из советских кинофильмов.

Сейчас группа благодаря ее основателю Алексею Паперному полностью поменяла не только состав музыкантов, но и музыкальную направленность. В новых песнях коллектива — чистота звука, голый нерв, ничего лишнего. Здесь уже нет той нарочитой богемной эклектики: на первый план выходит энергетика Алексея как музыканта и как артиста.

Результатом произошедшего обновления стал новый альбом "Никуда". Группа восемь лет не выпускала пластинок, и теперь, когда их всего трое — Алексей Паперный (голос, гитара), Владимир Комлев (барабаны) и Владимир Гочуа (бас), — они готовы представить свои новые песни, от исполнения которых каждый испытывает настоящий драйв.

Алексей Паперный говорит, что именно сейчас делает ту музыку, которую всегда хотел делать. Звучание группы стало по-настоящему «роковым», однако ставить на новый альбом клеймо в виде приставки «рок» было бы несправедливо. У группы «Паперный ТАМ» свой путь, не связанный с каким-то определенным жанром.

Песни, которые создает Алексей, — это стопроцентная авторская музыка, полная своеобразия и собственного, ни на что не похожего стиля. Именно это позволило Паперному без всякого продвижения стать звездой московского андеграунда и любимцем интеллигенции, а также создать настоящий клуб почитателей его творчества.

Вопрос со средствами на новый альбом решился очень модным ныне образом — группа прибегла к краудфандингу, собрав за полтора месяца более 400 тысяч рублей при заявленной цели в 300 тысяч. Таким образом, спонсорами пластинки стали те, кто искренне любит группу «Паперный ТАМ».

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 500 рублей. Клуб "БигБен" находится на улице Брагина, 2.

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