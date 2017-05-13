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Впервые за последние 13 лет на «Нашествии» выступит «Уматурман»

Лидер группы Владимир Кристовский подбирает для фестиваля особенную программу.

Крупнейший рок-фестиваль под открытым небом «Нашествие» будет проходить с 7 по 9 июля в Большом Завидово Тверской области. За последние 13 лет на фестивале впервые выступит группа «Уматурман». Лидер группы Владимир Кристовский рассказал НСН, что подбирает для «Нашествия» особенную программу.

«Обязательно что-то из старого сыграем. И что-то из нового. И что-то из среднего. Дело в том, что за 13 лет у нас поднакопилось всякого, поэтому будем что-то подбирать особенное. Может быть, даже устроим небольшую премьеру. Мы сейчас готовим альбом, такой, необычный для нас, альтернативный, тяжелый. Может быть, из него что-то сыграем», – рассказал музыкант.

Ранее организаторы «Нашествия» уже назвали первую и вторую десятки участников фестиваля.

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