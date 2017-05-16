Вынесен вердикт дальнобойщику, который опоил коллегу таблетками в Тверской области, а затем утопил его в реке

Убийца признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Во вторник, 16 мая, в Великом Новгороде коллегия присяжных признала дальнобойщика Кузьмина виновным в убийстве водителя фуры, которое было совершено 28 февраля 2014 года. Из материалов дела следует, что два дальнобойщика из Санкт-Петербурга решили похитить груз велосипедов из большегруза своего коллеги. Возле кафе-стоянки в деревне Бахмара Вышневолоцкого района [...]

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Убийца признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

Во вторник, 16 мая, в Великом Новгороде коллегия присяжных признала дальнобойщика Кузьмина виновным в убийстве водителя фуры, которое было совершено 28 февраля 2014 года. Из материалов дела следует, что два дальнобойщика из Санкт-Петербурга решили похитить груз велосипедов из большегруза своего коллеги. Возле кафе-стоянки в деревне Бахмара Вышневолоцкого района Тверской области они опоили жертву пивом, в которое подмешали таблетки.

- Дождавшись, пока потерпевший уснет, отогнали его автомобиль в Новгородскую область, где было совершено убийство мужчины путем нанесения ударов палкой по голове и дальнейшего его утопления в реке Волхов, - сообщает пресс-служба Новгородского областного суда.

В конце августа прошлого года Кузьмин был оправдан на основании вердикта присяжных (ранее его напарник Большаков признал свою вину и получил срок), но Верховный Суд России отменил этот приговор и направил дело на пересмотр. На этот раз дело вновь рассматривалось с участием присяжных. После полутора часов совещания, заседатели признали дальнобойщика виновным и не заслуживающим снисхождения. Обсуждение последствий вердикта назначено в суде на 29 мая, когда и будет провозглашен приговор.

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