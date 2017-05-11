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Выставка «С Днем Победы» собрала в Твери более 100 кошек

Мероприятие любителей домашних животных носила статус международного.

Организатором выставки выступил пензенский «Элитар Клуб» при участии старейшего фелинологического клуба Твери «Триумф». В выставке приняли участие более ста кошек разных пород: хайленд страйт, хайленд фолд, курильский бобтейл короткошерстный и длинношерстный, мейн-кун, норвежская лесная, сибирская, турецкая ангора, абиссинская, бенгальская, британская, бурманская, скоттиш страйт, скоттиш фолд, меконгский бобтейл, ориентальная, тонкинская, канадский сфинкс, египетская мау (очень редкая порода и впервые в Твери).

Зал ДК «Химволокно» собрал животных из Рыбинска, Воскресенска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Тверской и Московской областей, принадлежащих разным клубам любителей кошек.

Любопытно, что в рамках выставки были две беспородные кошки, которые соревновались в классе «домашние кошки». В отличие от собачьих выставок, беспородные кошки участвуют наравне с породистыми собратьями, только не получают чемпионские титулы, а оцениваются по кондиции, красоте и грумингу.

В ходе проведения мероприятия прошли WCF ринги молодых и взрослых животных. Победители WCF ринга молодых (котята и юниоры): Shawlcity Malifisenta курильский бобтейл длинношерстный, кошка, черный черепаховый мраморный биколор, владелец Иванова Надежда (Тверь).

WCF ринга взрослых - Ostrov Cat Fanny черный черепаховый биколор, кошка, владелец Лещева Татьяна (Рыбинск).

В конкурсе BEST of BEST победили:

  • 1 место - мейн-кун Boss Rangerking черный дымчатый кот, владелец Писарева Элина (Вышний Волочек),
  • 2 место - абиссинская Descavalier Stafani радди (абиссинский) кошка, владелец Чекменева Ирина (Москва),
  • 3 место - сибирская Asterix of Zahav end Omili Stars голубой пойнтовый табби кот, владелец Милютина Ольга (Тверь).

Фото: Виктория Бобровская

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