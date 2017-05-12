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За ночь под Тверью дотла сгорели два дачных дома

Во всех случаях причиной пожара стала неисправность дымохода отопительной печи.

12 мая в 1:00 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в СНТ «Восход» под Тверью. На тушение пожара были направлены отделения пожарно-спасательной части №4 и СПСЧ. Всего к ликвидации пожара было привлечено 8 человек и 2 единицы техники. Тушение продолжалось до 3:15 утра - во столько была объявлена полная ликвидация пожара.

В 2:56 в МЧС сообщили о пожаре в СНТ «Синтетик». На место отправились отделения ПСЧ №№ 72 и 3. В 4:04 объявлена локализация пожара, в 5:30 - полная ликвидация.

Как уточнили в ГУ МЧС по Тверской области, причиной в обоих случаях стала неисправность дымохода отопительной печи.

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