За один день в Тверской области высажено более 750 тысяч молодых деревьев

В пятницу, 12 мая, Верхневолжье присоединилось к акции «Всероссийский день посадки леса». В этот день более двух тысяч жителей тверского региона практически из всех муниципальных образований выступили в роли хранителей живой природы. На территории области были высажены лесные культуры на площади 210 гектаров, заложены аллеи и скверы в населенных пунктах на площади 1 га. Всего [...]

https://tverigrad.ru/publication/za-odin-den-v-tverskojj-oblasti-vysazheno-bolee-750-tysyach-molodykh-derevev

В пятницу, 12 мая, Верхневолжье присоединилось к акции «Всероссийский день посадки леса».

В этот день более двух тысяч жителей тверского региона практически из всех муниципальных образований выступили в роли хранителей живой природы. На территории области были высажены лесные культуры на площади 210 гектаров, заложены аллеи и скверы в населенных пунктах на площади 1 га. Всего посажено более 750 тысяч молодых деревьев.

Центральной площадкой проведения акции в Тверской области стал лесной участок рядом с деревней Александровка Калининского района площадью 2,5 га. Три года назад из повреждения еловых насаждений короедом-типографом здесь проводилась сплошная санитарная рубка.

Теперь благодаря сотрудникам правительства Тверской области различных ведомств, школьникам, студентам и волонтерам рядом с деревней будет расти молодой лес. Посадка проведена сеянцами ели 2–3 лет, 4000 штук на гектар. На всей площади высажено 10 тысяч молодых хвойных деревьев, сообщает министерство лесного хозяйства Тверской области.

Отметим, что участие в посадке деревьев у деревни Александровка приняли заместитель председателя регионального правительства – министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев, министр лесного хозяйства Верхневолжья Валерий Барышков и тверской межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Плеханов.

– Отрадно видеть, что в нашей ежегодной акции с каждым годом принимает участие все большее число представителей молодого поколения. Важно, что со школьной скамьи ребята учатся бережно относиться к нашему национальному богатству – лесу, – отметил Валерий Барышков.

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