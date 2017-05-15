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Женщина и двое мужчин пострадали в двух ДТП в Тверской области
В обоих случаях причиной ДТП стало непредоставление преимущества двигавшимся по главной дороге машинам.
13 мая около 22:35 авария произошла на улице Советской в Торопце. По информации регионального управления ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 не пропустил ехавший по главной дороге Volkswagen Golf под управлением 48-летней женщины.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина-водитель и 27-летний пассажир Volkswagen. С полученными травмами пострадавшие обратились в больницу.
14 мая около 14:45 на 167-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Зубцовском районе столкнулись УАЗ и грузовик Scania. Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 52-летний водитель УАЗа при повороте налево не пропустил большегруз, в результате чего и произошло столкновение.
В аварии пострадал водитель УАЗа. С полученными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.
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