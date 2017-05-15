Женщина и двое мужчин пострадали в двух ДТП в Тверской области

В обоих случаях причиной ДТП стало непредоставление преимущества двигавшимся по главной дороге машинам. 13 мая около 22:35 авария произошла на улице Советской в Торопце. По информации регионального управления ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 не пропустил ехавший по главной дороге Volkswagen Golf под управлением 48-летней женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина-водитель и 27-летний пассажир Volkswagen. С полученными травмами пострадавшие обратились [...]

https://tverigrad.ru/publication/zhenshhina-i-dvoe-muzhchin-postradali-v-dvukh-dtp-v-tverskojj-oblasti

В обоих случаях причиной ДТП стало непредоставление преимущества двигавшимся по главной дороге машинам.

13 мая около 22:35 авария произошла на улице Советской в Торопце. По информации регионального управления ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 не пропустил ехавший по главной дороге Volkswagen Golf под управлением 48-летней женщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина-водитель и 27-летний пассажир Volkswagen. С полученными травмами пострадавшие обратились в больницу.

14 мая около 14:45 на 167-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Зубцовском районе столкнулись УАЗ и грузовик Scania. Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 52-летний водитель УАЗа при повороте налево не пропустил большегруз, в результате чего и произошло столкновение.

В аварии пострадал водитель УАЗа. С полученными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.

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