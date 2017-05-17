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Женщина пострадала при столкновении трех легковушек в Пролетарском районе Твери

Авария произошла в вечерний «час пик» на улице Спартака.

Около 17:20 там столкнулись три автомобиля: Mazda 6, Renault Logan и ВАЗ 2109. Renault «догнал» ехавшую перед ним Mazda, в уже Renault врезалась «девятка».

Как пояснил водитель машины, оказавшейся «во главе колонны», поток транспорта, двигавшийся перед ним, начал плавно останавливаться. Мужчина также плавно он остановил свою «мазду» и неожиданно почувствовал удар сзади - женщина в «логане», ехавшая за ним, не успела остановиться и, удерживая машину «на юзах», совершила столкновение.

Водитель ВАЗа объяснил, что Renault, следовавший впереди него, встал как вкопанный, а у отечественного автомобиля тормоза оказались похуже, чем у иномарки, и в результате он «догнал» Renault.

В результате ДТП пострадал женщина, управлявшая французской легковушкой. Медики констатировали у нее ушибы и легкое сотрясение мозга. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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Комментарии: 1
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nafanya1958

Медики констатировали у нее ушибы и легкое сотрясение мозга... Как можно сотрясти то, чего нет?..

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