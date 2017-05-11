Жилые дома в двух районах Твери временно оставили без воды

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами, которые проводят специалисты «Тверь Водоканала». До 15:00 в связи с работами по замене запорной арматуры холодное водоснабжение отключено по адресам: Петербургское ш., д. 2б, 4, 4г, 4д, 4е, 4 корп. 1-2. До 17:00 на время работ по врезке холодная вода отсутствует по адресам: ул. 2-я Беговая, 1-я Краснознаменная, Сосновая, а также [...]

https://tverigrad.ru/publication/zhilye-doma-v-dvukh-rajjonakh-tveri-vremenno-ostalis-bez-vody

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами, которые проводят специалисты «Тверь Водоканала».

До 15:00 в связи с работами по замене запорной арматуры холодное водоснабжение отключено по адресам: Петербургское ш., д. 2б, 4, 4г, 4д, 4е, 4 корп. 1-2.

До 17:00 на время работ по врезке холодная вода отсутствует по адресам: ул. 2-я Беговая, 1-я Краснознаменная, Сосновая, а также ул. Воровского, д. 1-20.

По вопросам холодного водоснабжения можно обращаться в информационно-справочную службу ООО «Тверь Водоканал» по телефону: 62-01-02.

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