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Житель Бежецка, забивший знакомого деревянным бруском, пойдет под суд

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в Бежецке, во дворе одного из многоквартирных домов. Как установлено следствием, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим приятелем. В ходе конфликта мужчина взял деревянный брусок и трижды ударил им знакомого по голове. От полученных травм тот скончался.

«В ходе предварительного расследования допрошены очевидцы преступления, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, психиатрическая и биологическая, в ходе которых получены достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления», – сообщили в СУ СКР по Тверской области.

Материалы дела направлены в суд.

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