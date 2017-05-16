Новости
Житель Бежецка, забивший знакомого деревянным бруском, пойдет под суд
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в Бежецке, во дворе одного из многоквартирных домов. Как установлено следствием, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим приятелем. В ходе конфликта мужчина взял деревянный брусок и трижды ударил им знакомого по голове. От полученных травм тот скончался.
«В ходе предварительного расследования допрошены очевидцы преступления, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, психиатрическая и биологическая, в ходе которых получены достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления», – сообщили в СУ СКР по Тверской области.
Материалы дела направлены в суд.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти