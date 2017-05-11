Житель Тверской области поплатился за мат в сторону полицейского

Молодого человека приговорили к обязательным работам за оскорбление представителя власти. В Красном Холме прошел суд над 22-летним местным жителем, которого признали виновным в публичном оскорблении представителя власти. - В судебном заседании установлено, что в феврале 2017 подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии граждан, публично оскорбил сотрудника полиции, - поясняют в пресс-группе прокуратуры Тверской [...]

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Молодого человека приговорили к обязательным работам за оскорбление представителя власти.

В Красном Холме прошел суд над 22-летним местным жителем, которого признали виновным в публичном оскорблении представителя власти.

- В судебном заседании установлено, что в феврале 2017 подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии граждан, публично оскорбил сотрудника полиции, - поясняют в пресс-группе прокуратуры Тверской области.

Наказание, которое грозило молодому человеку - штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Суд принял решение о назначении наказания в виде 180 часов обязательных работ.

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