Жителей Твери, выбрасывающих посреди улиц мусор, «ловит» скрытая камера

Теперь нарушителям придется заплатить штраф. В Твери продолжают проводить регулярные рейды, в рамках которых граждан штрафуют за несанкционированные навалы мусора. Во время последнего дежурства были оштрафованы трое жителей города. Традиционным местом складирования мусора стала территория рядом с дорожным знаком на пересечении улицы Володарского и бульвара Радищева. Мусорного контейнера здесь нет, поскольку большинство местных жителей были категорически [...]

https://tverigrad.ru/publication/zhitelejj-tveri-vybrasyvayushhikh-posredi-ulic-musor-lovit-skrytaya-kamera

Теперь нарушителям придется заплатить штраф.

В Твери продолжают проводить регулярные рейды, в рамках которых граждан штрафуют за несанкционированные навалы мусора. Во время последнего дежурства были оштрафованы трое жителей города.

Традиционным местом складирования мусора стала территория рядом с дорожным знаком на пересечении улицы Володарского и бульвара Радищева. Мусорного контейнера здесь нет, поскольку большинство местных жителей были категорически против его нахождения рядом с их домами. Бытовые отходы забирает мусоровоз. Вывозить коммунальщикам приходится и незаконно оставленные мусорные пакеты. Правда, «мусорные горы» вырастают здесь снова и снова. Во время очередного рейда сотрудники администрации Центрального района и полицейские задержали трех жителей, выбрасывавших мусор в данном месте. Каждому из них теперь придется заплатить штраф за нарушение правил благоустройства (от 1500 рублей).

Подобные рейды будут продолжены во всех районах Твери. Администрация города призывает тверичан не создавать стихийных свалок. В случае, если жителей не устраивает график движения мусоровоза, они могут обратиться в районную администрацию для его корректировки. Там же планируется повторно обсудить вопрос установки мусорного контейнера.

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