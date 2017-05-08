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Жительница Кимр помогла мигранту нелегально прописаться в Тверской области
В Кимрах полицейские выявили очередной факт фиктивной регистрации иностранных граждан.
В ходе проверки полицейские установили, что 33-летняя жительница райцентра незаконно зарегистрировала в своей квартире уроженца одного из государств Средней Азии. Сделала она это, заведомо зная о том, что проживать в ее квартире мигрант не будет, за что потребовала с него денежное вознаграждение.
Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
В УМВД по Тверской области напоминают, что такое деяние уголовно наказуемо. Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
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