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Жительница Осташкова добровольно отдала мошенникам все деньги с банковской карты
35-летняя женщина была уверена, что переводит деньги подруге.
В одной из социальных сетей потерпевшая получила сообщение от знакомой о том, что ей якобы срочно нужны деньги 6500 рублей. После перевода указанной суммы с банковской карты, «подруга» написала женщине сообщение, что деньги ей уже не нужны и она готова их вернуть, но для перевода снова на карту ей надо сообщить код проверки подлинности карты.
Доверчивая жительница Осташкова передала ей данные, после чего с её банковской карты были списаны оставшиеся 8 тысяч 500 рублей.
- Сотрудниками полиции осуществляется розыск злоумышленников, совершивших хищение денежных средств. Очевидно, что злоумышленники воспользовались взломанным аккаунтом социальной сети. Избежать этого преступления можно было бы просто перезвонив подруге по телефону, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тверской области.
В тверской полиции обращаются к гражданам с просьбой быть внимательнее. «Во всех подобных случаях мошеннических посягательств гражданам следует обращаться в офис банка или звонить по телефону службы поддержки, указанному на обороте банковской карты», - отмечают в ведомстве.
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