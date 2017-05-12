Жителям Тверской области напоминают, что делать в случае пропажи родственника или знакомого

Беда может случиться с каждым, и поэтому полиция напоминает гражданам алгоритм действий в случае исчезновения человека. В случае пропажи человека необходимо сразу позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев и в подробностях рассказать о происшествии. Вся информация о безвестном исчезновении передается в Бюро регистрации несчастных случаев по телефонам: 8 (4822) 32-92-37, 32-95-18. «Ежесуточно информация из дежурных [...]

https://tverigrad.ru/publication/zhitelyam-tverskojj-oblasti-napominayut-chto-delat-v-sluchae-propazhi-rodstvennika-ili-znakomogo

Беда может случиться с каждым, и поэтому полиция напоминает гражданам алгоритм действий в случае исчезновения человека.

В случае пропажи человека необходимо сразу позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев и в подробностях рассказать о происшествии. Вся информация о безвестном исчезновении передается в Бюро регистрации несчастных случаев по телефонам: 8 (4822) 32-92-37, 32-95-18.

«Ежесуточно информация из дежурных частей органов внутренних дел, больниц и моргов поступает в бюро и заносится в единую базу данных. В БРНС поступает вся информация о неопознанных трупах, задержанных лицах, доставленных в больницу и лицах, которые по какой-либо причине не могут сообщить о себе данные», – объясняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

При обращении в полицию гражданину необходимо вспомнить особые приметы пропавшего (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, наличие и расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, особенности походки, физических недостатков, травм, наличие тех или иных хронических заболеваний). Также необходимо указать, в какой одежде находился разыскиваемый и какие вещи у него были с собой.

Желательно располагать информацией о круге общения пропавшего человека, о характере взаимоотношений и особенно – о наличии конфликтных ситуаций, долговых обязательствах.

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