Жителю Торжка грозит штраф в 500 тысяч рублей за незаконную помощь гастарбайтерам

Мужчина прописал у себя мигрантов зная, что они не будут жить в его доме. Факт фиктивной постановки иностранцев на учет выявили сотрудники отдела по вопросам миграции вместе с участковым из отдела МВД России «Торжокский». Было установлено, что безработный 48-летний мужчина за деньги зарегистрировал у себя в доме восьмерых мигрантов - уроженцев одной из стран СНГ. [...]

https://tverigrad.ru/publication/zhitelyu-torzhka-grozit-shtraf-v-500-tysyach-rublejj-za-nezakonnuyu-pomoshh-gastarbajjteram

Мужчина прописал у себя мигрантов зная, что они не будут жить в его доме.

Факт фиктивной постановки иностранцев на учет выявили сотрудники отдела по вопросам миграции вместе с участковым из отдела МВД России «Торжокский». Было установлено, что безработный 48-летний мужчина за деньги зарегистрировал у себя в доме восьмерых мигрантов - уроженцев одной из стран СНГ. При этом хозяин дома заведомо знал, что проживать иностранцы у него не собираются.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит от 100 до 500 тысяч рублей штрафа, либо лишение свободы на срок до трех лет.

- Если у вас имеется информация о компактном проживании иностранных граждан (т.е. по одному адресу проживают от 4 и более иностранных граждан), либо вы обладаете информацией о гражданах, незаконно находящихся на территории Тверской области вы можете сообщить ее на телефон дежурной части местного отдела полиции, - просят жителей Верхневолжья в полиции.

0 0